Capriolo investito si rialza e scappa via

Un capriolo è sbucato in mezzo alla strada nei pressi del tribunale. È successo l’altra notte e a farne le spese è stata una ventenne maceratese, piuttosto sorpresa dall’incontro con la fauna selvatica. Intorno a mezzanotte e mezza la ragazza era al volante di una Alfa Mito lungo via Mattei, quando all’improvviso si è vista sbucare in mezzo alla strada il capriolo. Ha tentato in ogni modo di evitarlo, ma non ci è riuscita e lo ha investito. La maceratese ha allertato i carabinieri, che hanno chiamato anche i veterinari del Cras. Ma l’animale selvatico, che era solo rimasto tramortito nell’impatto con l’auto, si è ripreso prima che arrivassero ed è scappato via, allontanandosi tra i campi di fianco alla strada. L’auto ha riportato dei danni nella parte anteriore sinistra, per fortuna però almeno la conducente non si è fatta niente.