Carabiniere accusato di calunnia e falsa testimonianza: assolto

Era stato accusato di calunnia e falsa testimonianza ai danni di un collega, e invece in tribunale ha dimostrato la sua innocenza ed è stato assolto. Protagonista della vicenda il carabiniere Roberto Di Leo: secondo l’accusa, il militare avrebbe negato di aver firmato un verbale e poi avrebbe ripetuto la stessa cosa anche in un processo civile, facendo finire nei guai un brigadiere. Durante una perquisizione all’Atac, a marzo del 2013, i carabinieri avevano sentito una persona, verbalizzando le sue dichiarazioni. Il documento era stato firmato da due militari, Di Leo e il collega brigadiere. In seguito, nel 2015 e nel 2016 Di Leo aveva mandato due annotazioni alla procura, disconoscendo la sua firma sul verbale. Il collega era stato indagato per falso. Nel 2016, nel processo civile derivato dalla perquisizione all’Atac, Di Leo aveva di nuovo negato di aver firmato il verbale. Le indagini però avrebbero accertato che invece la firma era sua, e Di Leo era stato accusato di calunnia e falsa testimonianza ai danni del brigadiere. Il pm Francesca D’Arienzo ha così chiesto la condanna a quattro anni per l’imputato. Alla richiesta si era associato l’avvocato Simone Santoro, parte civile per i brigadiere. Per l’imputato invece l’avvocato Pietro Siciliano ha respinto le accuse, mettendo in luce alcune testimonianze contraddittorie. Il giudice Federico Simonelli ha assolto Di Leo "perché il fatto non sussiste". "Abbiamo sempre sostenuto che non ci fosse alcun reato, e lo abbiamo dimostrato", ha commentato l’avvocato Siciliano.