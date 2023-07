Carabinieri al lavoro, 2 denunce per guida in stato di ebbrezza, una multa e 2 segnalazioni.

Ubriachi al volante e automobilisti con i cellulari nel mirino dei carabinieri. Due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, una multata per ubriachezza molesta e due giovani sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di hashish e marjuana. Le denunce per guida sotto l’effetto dell’alcol hanno riguardato un uomo e una donna, rispettivamente un 27enne marocchino e una 41enne cubana. La loro condotta di guida, pericolosa non è passata inosservata e pertanto i due, in differenti circostanze, sono stati fermati e sottoposti all’etilometro, che ha consentito di accertare tassi alcolemici ben superiore alla norma. Per entrambi è scattato il ritiro della patente, oltre alla denuncia alla procura. In corso Cavour i carabinieri sono intervenuti per un 67enne ubriaco, che molestava i passanti. Per lui, multa di 102 euro per ubriachezza molesta. Le segnalazioni alla prefettura per l’uso di sostanze stupefacenti sono, invece, scaturite a seguito di controlli in via Cioci. Due maceratesi appena ventenni sono stati trovati in possesso di uno spinello con una piccola quantità di hashish e 0,55 grammi di marijuana.