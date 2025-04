Carabinieri e Nerea contro le truffe

Nerea spa, lo stabilimento d’imbottigliamento di acqua minerale con sede a Castelsantangelo sul Nera, e i carabinieri lanciano una campagna contro le truffe. Questa prevede la produzione di 10 milioni di bottiglie, nei formati da 1,5 e 2 litri, che recano sulle rispettive etichette il logo istituzionale dell’Arma, l’invito a non aprire la porta agli sconosciuti e a contattare il numero unico di emergenza 112 in caso di dubbi.

"L’idea è nata poco dopo il mio arrivo – esordisce il colonnello Raffaele Ruocco, comandante provinciale dell’Arma - prima con la collaborazione dei supermercati della provincia, dove è stato trasmesso un messaggio di 90 secondi che le persone, anziani e non solo, hanno sentito mentre facevano la spesa, che avvisava che mai un carabiniere sarebbe arrivato a casa a chiedere soldi e invitava, in caso di dubbi, a contattare immediatamente il 112. Poi l’idea di coinvolgere un’azienda del territorio, così importante, che produce un bene di prima necessità, che acquistano tutti: l’acqua. Ed è stata creata questa etichetta, chiaramente conforme alle regole in materia di etichetta, con un messaggio diretto e chiaro, diffuso a quanta più gente possibile. Qualcosa che è alla portata di tutti, come l’acqua. I carabinieri continuano con il loro impegno contro le truffe: proseguono gli incontri nei circoli, nelle parrocchie, negli spazi ricreativi, frequentati dagli anziani.

Sul sito dei carabinieri, poi, vengono descritte tutte le principali casistiche di truffe. Invito a consultarlo e a leggerle, ma anche a parlarne con gli anziani. In queste ultime settimane si è registrata una lieve flessione della truffa del finto carabiniere, che nel lungo periodo, però, ha fatto registrare numerosi casi. Prima di Pasqua è il momento giusto per rinsaldare l’impegno che i carabinieri mettono in campo contro i raggiri".

L’ad di Nerea Tommaso Rossi, presidente e fondatore della Fondazione Maria Grazia Balducci Rossi Ets Ente Filantropico, ricorda che da 25 anni la fondazione supporta i più vulnerabili, "educandoli e offrendo loro un aiuto concreto". "Uniamo le forze con le autorità per affrontare le truffe in modo sistematico – ha detto -. Riteniamo che il nostro ruolo sociale sia fondamentale per educare e proteggere le persone più fragili, nonché mettere in guardia i parenti. La prevenzione è la chiave, e siamo orgogliosi di poter offrire il nostro contributo in una battaglia che riguarda tutti".

Sul www.carabinieri.it sono indicati i più diffusi metodi di truffa e i consigli per non cadere in trappola.