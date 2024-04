Carabinieri e unità cinofile a scuola

Bambini a lezione dai carabinieri. Nella mattinata di ieri i carabinieri della Compagnia di Civitanova hanno incontrato gli alunni delle classi quinte della scuola primaria S. Zavatti. Quaranta alunni, accompagnati dalla docenti, hanno visitato la caserma di via Carnia e hanno potuto vedere coi loro occhi le attività quotidianamente svolte dalla stazione carabinieri e dalle pattuglie in servizio sul territorio, osservando le autovetture ed i materiali in dotazione nei servizi di pronto intervento ed analizzando in modo semplice e chiaro alcune tipologie di condotte lecite ed illecite. Gli alunni hanno anche potuto conoscere i compiti della Centrale Operativa, centro di coordinamento delle pattuglie quotidianamente impegnate sul territorio per garantire sicurezza e vicinanza ai cittadini che, attraverso il numero unico di emergenza 112, riescono ad intervenire immediatamente. Oltre ad aver avuto l’occasione di azionare le sirene ed accendere i lampeggianti dell’Alfa Giulia e della moto in dotazione all’Aliquota Radiomobile, come nelle reali situazioni di emergenza, i ragazzi hanno assistito ad una esercitazione dei militari del nucleo cinofili di Pesaro. Gli occhi dei bambini erano tutti puntati sul pastore tedesco Bob. Non sono mancate le domande da parte dei piccoli alunni: per loro un momento importante di formazione della cultura della legalità. ’iniziativa fa parte di una più ampia calendarizzazione di appuntamenti che vedono l’Arma dei carabinieri e il Comando Compagnia di Civitanova stare quanto più vicino alle giovani generazioni con l’obiettivo di accrescere in loro il senso civico e la fiducia verso le istituzioni.

c. m.