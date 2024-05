Carabinieri forestali, il generale Nardi lascia il comando

Cambio al vertice del Comando regione Carabinieri Forestale delle Marche. Il generale di brigata Roberto Nardi, di Mogliano, dopo oltre 35 anni di servizio effettivo saluta per raggiunti limiti d’età. Al suo posto la tenente colonnello Luisa Feliziani. Nardi aveva iniziato la carriera al coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato di Ascoli, proseguendo in quello di Macerata. Dal 2012 aveva assunto il comando del coordinamento territoriale per l’ambiente del Parco dei Sibillini; poi nel 2018 il trasferimento ad Ancona. "Nel rivolgere un caloroso saluto al generale Nardi – scrive l’Arma – si ringrazia per l’impegno nel servizio dedicato alla tutela delle risorse naturali".