Carabinieri in azione con il cane antidroga vicino alle scuole

Carabinieri in azione con il cane antidroga, ieri mattina a Cingoli. I militari della stazione locale con i colleghi della Compagnia di Macerata hanno infatti deciso di mettere in campo una operazione di repressione, ma soprattutto di prevenzione nei confronti dei fenomeni dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Con l’unità cinofila sono stati fatti vari passaggi, dall’arrivo dei pullman degli studenti e nel corso della mattinata nei pressi delle scuole superiori.

L’iniziativa rientra nei controlli periodici che le forze dell’ordine attuano a tutela dei più giovani, per far capire loro la pericolosità connessa all’uso delle sostanze e le conseguenze che ne derivano, amministrative e penali.

Spesso infatti i ragazzi ignorano gli effetti delle droghe, e le sanzioni previste anche per i consumatori, come ad esempio la sospensione della patente. Operazioni come quella messa in atto ieri a Cingoli sono state fatte già anche altrove, e in particolare a Macerata, poiché l’Arma dei carabinieri dedica particolare attenzione a questo tema. Ulteriori controlli saranno fatti anche nei prossimi giorni, come disposto anche in accordo con la Prefettura, a Cingoli e negli altri centri del Maceratese dove ci sono istituti superiori.