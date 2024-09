Carabinieri in azione. Ruba in farmacia e picchia la fidanzata

Prima è entrato in una farmacia e ha rubato dei prodotti dagli scaffali, poi si è diretto ai giardini Diaz. Lì è stato beccato dai carabinieri con un coltello addosso, dopo che aveva litigato in modo accesso con l’ex ragazza e un suo amico. A Montecassiano, invece, un uomo è stato denunciato perché aveva alzato le mani contro la fidanzata dentro a un esercizio commerciale. Sono solo alcuni degli interventi fatti dai carabinieri nell’ultimo fine settimana. I militari dell’Arma hanno denunciato un 29enne, disoccupato, che era entrato in una farmacia e aveva arraffato dagli scaffali alcuni prodotti esposti per la vendita, approfittando della distrazione dei dipendenti. Però i carabinieri hanno visionato le telecamere di videosorveglianza privata e sono riusciti a dare un volto al ladro che è stato rintracciato poo dopo ai giardini Diaz. Addosso aveva un coltello. Il giovane, tra l’altro, aveva avuto un diverbio con l’ex ragazza e con suo amico. Ha ammesso di aver compiuto il furto, anche se la refurtiva non è stata trovata dai militari. E alla fine, si è beccato diverse denunce: una per furto aggravato e altre due per minaccia e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Anche a Montecassiano è stata aggredita una donna. I carabinieri sono dovuti intervenire all’interno di un negozio, in quanto un 42enne del Fermano aveva picchiato la fidanzata, procurandole delle lesioni guaribili in 10 giorni. Inoltre, i militari dell’Arma hanno rilevato un incidente sulla strada provinciale 361 dove una Volkswagen Passat, guidata da un tunisino di 34 anni, ha invaso la corsia opposta ed è andata a sbattere prima contro il guardrail e poi contro una Fiat Punto, guidata da una 57enne maceratese, che arrivava dal senso opposto. A seguito dell’urto, entrambi i conducenti sono stati trasportati all’ospedale. Il 34enne è ora in prognosi riservata, quanto alla donna è stata ricoverata in condizioni non critiche. Dagli accertamenti, è emerso che la Passat aveva la revisione scaduta. Infine sono stati denunciati un 21enne di Macerata e un 33enne di Treia, per guida in stato di ebbrezza.