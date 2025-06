Carabinieri in cattedra alla Grandi

A lezione di legalità. I militari della Compagnia di Tolentino hanno incontrato gli alunni della primaria Grandi, che hanno partecipato al concorso del Comando legione carabinieri Marche "Il carabiniere un amico che mi ascolta, un amico che mi aiuta". I piccoli hanno accolto nel piazzale della scuola l’auto del Radiomobile, e hanno imparato il numero di emergenza nazionale e qualche regola del codice della strada, da come si attraversa la strada alle norme per un uso prudente della bicicletta. Il maggiore Giulia Maggi è stata poi ospite in classe, dove i bambini le hanno mostrato un progetto realizzato da loro: un video sui carabinieri e su come loro se li immaginano in azione. Un incontro all’insegna dell’affetto, al termine del quale i piccoli, ricevuto un segnalibro ricordo, hanno regalato all’Arma disegni fatti sul momento in modo spontaneo. Inoltre i più piccini della scuola dell’infanzia sono stati ricevuti in caserma, dove hanno scoperto il pianeta 112, delle divise e delle auto.