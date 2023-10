Carabinieri in chiesa contro le truffe

È salito sul pulpito durante la celebrazione della messa delle 11 nella chiesa di Sant’Agostino il comandante dei carabinieri della stazione di Recanati, il luogotenente Silvio Mascia (nella foto), per mettere in guardia i cittadini sul fenomeno delle truffe, di cui, spesso, sono vittime gli anziani. Solo poche settimane fa a Recanati è andato a vuoto per fortuna un tentativo di truffa a carico di una nonnina recanatese di 87 anni, Palmina Fiorentini, proprio perché l’anziana conosceva bene e personalmente tutti i carabinieri della locale stazione. Dopo la presentazione di don Roberto Zorzolo, che ha ricordato come "oggi si cerca di opprimere i più deboli facendo leva sugli affetti familiari in nome del vil dio denaro", Silvio Mascia ha invitato tutti i presenti a fare attenzione e a spiegare ai i più anziani, specie se vivono soli, che "se ci sono telefonate e chiedono soldi per risolvere problemi familiari è una truffa. Chiudete il telefono e chiamateci subito. Ultimamente, proprio grazie a questa opera d’informazione che stiamo portando avanti nelle parrocchie e ai contatti personali istaurati, è stato possibile sventare l’ennesima truffa". In questi giorni molti comandanti delle stazioni carabinieri della compagnia di Civitanova hanno incontrato gli anziani in occasione della santa messa, negli orari che li vedono più presenti.

"Grazie alla collaborazione e disponibilità dei parroci – fa presente il comandante, il capitano Angelo Chiantese – è stato possibile consigliarli su come comportarsi in caso venissero contattati telefonicamente da sconosciuti che, fingendosi dei parenti in difficolta o, molto spesso, carabinieri, cerchino di estorcergli con l’inganno del denaro. Gli incontri sono diventati ormai un impegno fisso per i militari dell’Arma e, la loro importanza, è stata ribadita anche nell’ultimo Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, proprio a causa della recrudescenza del fenomeno negli ultimi mesi, nella provincia di Macerata".

Asterio Tubaldi