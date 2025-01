Carabinieri insultati durante un controllo. Denunciata una coppia di trentenni

Insultano i carabinieri nel corso di un controllo, nei guai un uomo e una donna. I militari dell’Arma della stazione di Potenza Picena hanno denunciato due cittadini del Marocco, un uomo di 31 anni e una donna di 33, già noti alle forze dell’ordine, per oltraggio a pubblico ufficiale. Nel corso di un controllo la coppia ha cominciato a rivolgere frasi offensive nei confronti dei carabinieri. Nel corso degli accertamenti è emerso che l’uomo è anche ritenuto responsabile di un furto aggravato commesso in un supermercato di Potenza Picena e, di conseguenza, è stato denunciato anche per questo reato. I militari hanno anche inviato all’autorità competente una proposta di applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio nei confronti dei due, che risultano residenti in Emilia Romagna.