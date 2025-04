Caramanti presidente degli apicoltori

I soci del Consorzio apistico provinciale di Macerata hanno riconfermato la presidenza di Alvaro Caramanti. Domenica, nell’aula verde dell’Abbadia di Fiastra, si sono ritrovati per l’assemblea annuale ordinaria e il convegno "Le nuove sfide dell’apicoltura". Soddisfatto della partecipazione e dell’esito dell’incontro Caramanti, al timone del consorzio dal 2010.

"Abbiamo provveduto al rinnovo del direttivo quasi confermato per intero rispetto a quello uscente – ha spiegato –. Abbiamo lavorato bene ed è importante sentirsi supportati in questo momento in cui il settore è minacciato dal cambiamento climatico che alla fine della stagione estiva ha costretto a una diminuzione del numero delle api con una perdita di un 40% del patrimonio apistico.

Il convegno tecnico ha visto come relatrici la professoressa Sara Ruschioni di Unipv e Serenella Mortani, responsabile del coordinamento nazionale delle Città del Miele, che si è soffermata sulla collaborazione avviata con il Consorzio apistico maceratese nella creazione della prima Strada del Miele provinciale italiana, tesa a promuovere l’apiturismo.

"È finita l’epoca di un’apicoltura individualista come in passato – ha concluso il presidente –. Andiamo verso l’apicoltura di territorio che ha bisogno di condivisione con il mondo agricolo e con gli altri attori locali. Crediamo che la Strada del Miele sia una grossa opportunità capace di legare il settore al turismo lento in continua crescita".