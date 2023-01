Carambola in A14, tre feriti: una donna è grave

di Lorena Cellini

Incidente in autostrada, il bilancio è di tre i feriti, tra cui una donna anziana in modo grave, di Tolentino, trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Civitanova e ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Due le auto rimaste coinvolte, una Wolkwagen Touran e una Hyundai I30, entrambe uscite mezze distrutte dallo schianto. Procedevano in direzione sud quando sono entrate in collisione, a settecento metri di distanza dallo svincolo cittadino, poco prima dell’inizio della corsia di decelerazione che immette sulla rampa di uscita. Dopo l’urto, avvenuto lungo un tratto non protetto dal guard rail laterale, i veicoli hanno sbandato e sfondato una recinzione sulla loro destra finendo sopra un terreno adiacente la carreggiata, oltre un fossato per le acque di scolo. Nell’impatto air bag scoppiati, vetri sfondati e grossi danni alle carrozzerie. Tutti gli occupanti delle vetture hanno riportato lesioni, in particolare l’anziana, ma i soccorritori del 118 non hanno ritenuto necessario allertare l’eliambulanza per il suo trasporto a Torrette ed è stata perciò trasferita al reparto di emergenza di Civitanova. Era cosciente quando è stata estratta dall’abitacolo grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Civitanova che hanno tagliato le portiere della macchina. Lievi le conseguenze per gli altri due uomini, un anziano che viaggiava con la donna, e un altro di mezza età a bordo di un’altra auto. Le loro condizioni non hanno destato preoccupazione e comunque sono stati sottoposti ad accertamenti. Quanto alle cause dell’incidente, che si è verificato intorno alle 13.20, dovrà fare chiarezza la polizia stradale di Porto San Giorgio competente sulla A14, che ha effettuato i rilievi. Sul posto anche due carri attrezzi per rimuovere le auto. Non è stata chiusa la viabilità sulla tratta autostradale. La dinamica dell’incidente, avvenuto fuori dalla carreggiata, non ha impattato sul traffico.