Carancini: "Case di riposo, basta politichese"

"Al grido disperato di questi giorni dei sindaci e dei gestori delle nostre residenze per anziani, non autosufficienti, disabili, non si può rispondere, come fa Saltamartini, affermando che c’è un tavolo aperto con i gestori". Il consigliere regionale Pd Romano Carancini (nella foto) torna sulle case di riposo. "La criticità economica denunciata da almeno due anni non può subire una negoziazione di carattere economico o peggio ancora, politico – prosegue –. I numeri sono chiari. Occorre che il governo regionale dica una parola pubblica esplicita: vogliono o non vogliono adeguare le tariffe delle rsa ferme da 19 anni? E se intendono farlo, in quale misura? Dietro la retorica dei tavoli, evocata dall’assessore Saltamartini, c’è il tentativo di bloccare soluzioni, guadagnare tempo. E purtroppo a scapito dei nostri anziani e delle fasce fragili, col concreto rischio di dover chiudere le residenze per i problemi economici o costringere le famiglie, per chi se lo può permettere, di rivolgersi al privato. Se avessero voluto, il presidente Acquaroli e l’assessore Saltamartini avrebbero potuto dare il via libera all’adeguamento con l’approvazione dell’emendamento a mia prima firma, in sede di bilancio, solo un mese fa che invece hanno bocciato. Non dare risposte sulla pelle degli anziani è cinica indifferenza. Dire che si aprirà un tavolo significa trascinare il problema non più differibile nelle sabbie mobili del politichese". "C’è un’interlocuzione aperta con il governo per riuscire ad ottenere risorse più adeguate – ha dichiarato ieri Saltamartini –. C’è da parte del presidente Acquaroli, mia e della giunta la massima disponibilità a trovare un accordo con gli enti gestori. Ho già convocato per lunedì alle 15.30 qui in Regione Sandro Parcaroli in qualità di presidente e i sindaci dell’Ats 15 per individuare soluzioni condivise anche per le emergenze della zona del cratere".