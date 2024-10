Carancini e il referto fuori tempo: "Silenzio inaccettabile dell’Ast sul caso Anatomia patologica"

"Di fronte al caso di un referto trasmesso dopo cinque mesi e mezzo, denunciato in questi giorni da un cittadino colpito da adenocarcinoma (un tumore maligno, ndr), il silenzio dell’Ast di Macerata è preoccupante e inaccettabile". Romano Carancini, consigliere regionale del Pd, evidenzia come questa vicenda abbia riacceso l’attenzione sulla situazione dell’Unità operativa di Anatomia patologica. "Al di là del caso specifico – prosegue – è urgente sapere se le criticità del reparto, più volte rilevate in passato, siano state superate o siano in fase di superamento, oppure se ancora sono presenti. È necessario che l’Ast dia una risposta, poiché i cittadini hanno diritto di sapere se possono contare su un servizio in tempi accettabili, che rispetto a certe condizioni e patologie non possono essere che brevi. Altrimenti si allarmano e, magari, sono costretti a rivolgersi altrove". Carancini, quindi, ricorda che nel luglio dello scorso anno, insieme ad altri colleghi di partito, presentò in consiglio regionale un’interrogazione relativa proprio all’Anatomia patologica di Macerata: "Dicevamo già un anno fa che il reparto versava da tempo in condizioni di oggettiva sofferenza a fronte della carenza di medici e di personale tecnico, con inevitabili ripercussioni sui tempi di consegna dei referti. Tanto che si è poi esternalizzata una parte dell’attività verso altre Anatomie patologiche, oltre che verso società privata". Una situazione finita, tra l’altro, sotto la lente della Procura, che ha aperto un’indagine proprio sulle procedure di esternalizzazione. "Stiamo parlando di hub strategico, occupandosi anche delle di diagnosi di natura oncologica che si devono poter avere in tempi rapidi. Il silenzio dell’Ast è incredibile: i cittadini meritano una risposta".