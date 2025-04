Carancini e le liste di presa in carico: "Ora Acquaroli nasconde i numeri"

"Sul fronte sanità il governatore Francesco Acquaroli nasconde i numeri delle liste di presa in carico. Mi è stato negato il diritto di accesso agli atti. Ed è un fatto grave". Il consigliere regionale Pd Romano Carancini ha denunciato il fatto al garante regionale dei diritti della persona Giancarlo Giulianelli, ha inviato una segnalazione al ministero della salute e porterà, al consiglio regionale di martedì prossimo, un’interrogazione urgente su questo. "Volevo porre l’attenzione sulle dichiarazioni del governatore e del vicepresidente Filippo Saltamartini – spiega l’ex sindaco – quando parlano di miglioramento delle liste di attesa. I numeri che dichiarano sono parziali, perché non contengono le prestazioni non effettuate né le liste di presa in carico. Così, per avere numeri precisi, il 27 marzo ho richiesto l’accesso agli atti". Carancini ha posto tre domande: i numeri di tutte le persone prese in carico che dal primo novembre 2024 a oggi non hanno ancora ricevuto l’appuntamento e, di queste, quante hanno i tempi di priorità scaduti (considerando tutte le prestazioni Pngla, Piano nazionale di governo delle liste d’attesa); i numeri di tutte le persone prese in carico che nello stesso periodo non hanno ancora ricevuto l’appuntamento (considerando tutte le non prestazioni Pngla). Infine i numeri di tutte le persone prese in carico che dallo scorso primo novembre hanno ricevuto l’appuntamento, e quelle che hanno ricevuto l’appuntamento entro cinque giorni per le prestazioni B, entro 15 giorni per le prestazioni D "visite", entro 30 giorni per le prestazioni D "diagnostica" ed entro 90 giorni per le prestazioni P. "L’anno scorso la mia richiesta è stata accolta, ma quest’anno no – prosegue Carancini -. Entro cinque giorni lavorativi, da regolamento, avrebbero dovuto mettere a disposizione gli atti, e invece mi è stato risposto che non avevano questi dati. Credo abbiano paura di svelare i numeri perché, da quello che mi risulta, si contano decine di migliaia di persone nella lista di presa in carico". Così Carancini ha scritto anche al garante Giulianelli: "Appare grave la negazione della trasmissione dei dati richiesti, che i competenti uffici regionali detengono e sono obbligati a detenere. Elemento confermato dal fatto che un anno fa, a seguito di mia richiesta, la stessa era stata evasa senza ritardi".