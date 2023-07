Carancini: "Grave colpa della Regione"

"Una scelta immorale" quella di riconoscere 180mila euro al presidente Mario Baldassarri. Il consigliere Romano Carancini (Pd) torna sulla questione del compenso deliberato dalla giunta regionale al presidente dell’Istao, rispondendo al coordinatore di Azione, Massimiliano Fraticelli, che lo ha accusato di "critiche ingiuste" e di accuse "populiste". "Il mio attacco politico sull’entità del compenso non si rivolge al presidente Baldassarri, al quale riconosco autorevolezza e qualche merito rispetto alla nostra regione, quanto piuttosto alla scandalosa scelta del governatore Francesco Acquaroli che non si fa scrupoli ad aumentare il contributo all’Istao di 250mila euro, ma di destinare il 72% di quelle risorse (180mila) al solo neo presidente - spiega Carancini -. È immorale la scelta, e lo ribadisco, perché senza l’equilibrio politico indispensabile e forse anche la conoscenza di Istao, il presidente riconosce a Baldassarri oltre il 30% dei costi del personale di quell’Istituto che ammontano a poco più di 500mila euro. Risorse che sarebbero potute finire a giovani reclutati per le attività dell’Istituto. Riconoscere a Baldassarri 180mila euro solo per aver contribuito al progetto della Quadrilatero ovvero anche per la sua storia professionale, mi pare un’argomentazione debole a difesa della scelta del presidente Acquaroli. Con convinzione, credo che quel ruolo a Istao non potesse prestarsi, considerata la rilevanza del compenso, alla logica del prezzo di mercato perché allora si sarebbe dovuto effettuare un avviso pubblico tenuto conto che per 180mila euro avremmo visto una corsa di tante ’figure autorevoli’ sotto Palazzo Raffaello. Insomma, Baldassarri non ci ha fatto un favore o ha fatto un sacrificio venendo a guidare l’Istao".