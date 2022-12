Carancini: "Nuovo ospedale e Accademia Belle Arti: Acquaroli dimentica Macerata"

"Un bilancio regionale mediocre, senza segnali di cambiamento, indifferente al sistema delle fragilità degli anziani e delle persone svantaggiate, nella confusione più totale rispetto alla sanità, assente in relazione a una necessaria strategia di rilancio economico-sociale, incapace di sfruttare le ingenti risorse pubbliche che la congiuntura di questo tempo mette a disposizione della nostra regione". La sonora bocciatura al documento approvato dopo ore di dibattito arriva dal consigliere regionale Romano Carancini (Pd) che segnala come il Maceratese sia stato dimenticato nella programmazione della giunta Acquaroli. "Nonostante i proclami dell’assessore Saltamartini e del sindacopresidente Parcaroli - sottolinea il consigliere Dem - non sono ancora state reperite le risorse e non esiste un progetto per il nuovo ospedale. Manca addirittura il progettista, che deve essere ancora selezionato con un apposito bando, ovviamente non emesso. Male anche il mancato accoglimento della proposta che chiedeva alla Regione di farsi carico di una parte dei costi di ristrutturazione della nuova sede dell’accademia di Belle Arti di Macerata nel palazzo dell’Ex Catasto in piazza Mazzini: il recupero dell’edificio storico costituisce un’azione irripetibile di riqualificazione sia a favore dell’Accademia sia a beneficio della città che vedrebbe rinnovata un’intera area del suo centro. Ritengo che l’Accademia di Macerata, unitamente a quella di Urbino, costituisca una vera e propria eccellenza regionale la cui valorizzazione, anche in termini infrastrutturali, è condizione determinante di crescita culturale, di sviluppo sociale e di attrattività". Rammarico da parte di Carancini anche per la bocciatura dell’emendamento che aveva come obiettivo il sostegno alle strutture residenziali extra ospedaliere sanitarie, socio-sanitarie e sociali " messe in ginocchio dalla pandemia e dal caro energia".