Carancini: "Schiaffo della Regione ai piccoli pazienti e alle famiglie"

"Abbiamo proposto la creazione di una rete territoriale del servizio sanitario di Cardiochirurgia e cardiologia pediatrica e congenita dell’ospedale Torrette di Ancona perfettamente coerente con la riorganizzazione sanitaria di prossimità del Pnrr, per sfoltire le lunghe attese, alleggerire le spese di molti nuclei familiari, nonché per superare le difficoltà dettate dalle trasferte ricorrenti, in particolar modo per quelli residenti nelle aree interne. Ma il presidente Francesco Acquarolie l’assessore Filippo Saltamartini l’hanno respinta". È quanto afferma Romano Carancini, consigliere regionale del Pd.

"Nell’ultima seduta del consiglio regionale – spiega – è stata respinta una mozione a mia prima firma e condivisa con l’intero gruppo Pd volta a mettere a disposizione dei bambini affetti da cardiopatologie congenite la fondamentale prestazione dell’holter pediatrico, non solo principalmente nel centro di eccellenza di Torrette, ma anche con un investimento di rete in un presidio sanitario di ciascuna delle cinque province marchigiane". Una proposta non certo estemporanea. "Sono mesi – sottolinea Carancini – che ascoltiamo il grido di aiuto di famiglie e di associazioni che lamentano le lunghe liste di attesa nella prenotazione attraverso il Cup regionale delle visite specialistiche per i piccoli pazienti e della prestazione di esami obbligatori ricorrenti, come l’holter pediatrico, nonostante il ricorso a ricette con priorità alta. Sono mesi che queste stesse famiglie sono costrette a percorrere centinaia di chilometri e a sottoporre i bambini a inconcepibili condizioni di stress, ovvero a ricorrere a centri privati a pagamento, peraltro non dislocati in modo uniforme nella regione, o addirittura a recarsi fuori regione, dovendo richiedere – nei casi più delicati – un trasporto sanitario con mezzo attrezzato sempre a carico delle famiglie. Se a parole l’assessore Saltamartini e i consiglieri di maggioranza hanno manifestato condivisione e comunità di intenti, quando si è trattato di esprimere un voto e quindi di dare un segnale chiaro e netto su quella che doveva essere una scelta politica responsabile e unanime, abbiamo assistito basiti a una bocciatura di massa. Uno schiaffo ai piccoli pazienti e alle loro famiglie".

f. v.