Carancini sferza Parcaroli: "Difenda i piccoli comuni"

Parcaroli difenda i piccoli comuni della provincia di Macerata dai tagli del governo Meloni. È il severo appello che Romano Carancini, consigliere regionale del Pd, lancia all’indirizzo del presidente della Provincia, affinché faccia sentire la sua voce forte e chiara al governo nazionale.

"Scandisca bene – sottolinea Carancini – che la Provincia di Macerata con 17 piccoli comuni (un terzo del totale) tutti terremotati, è la più danneggiata della regione rispetto al drastico taglio che il Governo Meloni ha messo in atto con l’ultima legge di Bilancio, proprio a sfavore degli enti locali: circa 3,2 miliardi di euro nel quinquennio 2025-29 e ulteriori 5 miliardi nel periodo 2030-37, per un totale di 8,2 miliardi. In particolare, sono state azzerate le linee di contribuzione rivolte ai Comuni fino a 1.000 abitanti, l’obbligo di finanziamento da parte delle Regioni, i progetti per la qualità dell’abitare (Pinqua) e le "piccole opere" per gli anni successivi al Pnrr, il fondo di supporto agli enti sciolti per infiltrazioni mafiose e il fondo a sostegno della progettazione gestito dal Mit".

Bisogna evitare di dare un ulteriore colpo ai piccoli centri delle aree interne, già messe in ginocchio dal sisma del 2016. "Il presidente Parcaroli difenda i "suoi" piccoli comuni che oggi si vedono drammaticamente privati di finanziamenti statali per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per interventi di efficientamento energetico. Trovi lui il coraggio che non ha mai dimostrato di avere il presidente della Regione Acquaroli il quale, invece, subisce a mani basse questi tagli proprio nella sua regione, dove ben un quarto dei comuni hanno meno di 1.000 abitanti".

"In questo teatro di marionette che non può restare legato ai fili delle appartenenze politiche – conclude il consigliere del Pd - Parcaroli si faccia portavoce delle nostre comunità, delle popolazioni terremotate, dei bravissimi sindaci che ogni giorno si spaccano in quattro per dare risposte concrete ai cittadini, per rendere più vivibili, accessibili, attrattivi e serviti i piccoli centri che amministrano, senza i quali morirebbe l’anima della nostra regione".

Nei giorni scorsi sul tema si era espresso anche Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli e Il presidente di Anci Marche. "Lo sforzo che stiamo facendo nei territori collinari e montani marchigiani per ricostruire dopo il sisma e per invertire la tendenza allo spopolamento – aveva sottolineato Fioravanti – necessita che i sindaci, primo riferimento istituzionale sul territorio, possano garantire i servizi minimi. Ho assicurato la mia piena attenzione per porre il tema nei confronti del governo e del Parlamento".