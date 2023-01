Carancini sposa la ’rivoluzione gentile’: "Il partito dia spazio alle nuove leve"

"Guardiamo alla comunità, fidiamoci dei nostri giovani". In vista del congresso del partito, Romano Carancini (nella foto), consigliere regionale del Pd, interviene dopo il documento di un gruppo di giovani democratici delle Marche, per “ricostruire la casa del Pd con una rivoluzione gentile“. "Il documento non solo appare interessante nel merito, ma soprattutto ci spalanca una porta, per riavviare i dialoghi indispensabili per ricostruire una casa, quella del Pd delle Marche, in gradi di riconquistare la fiducia nelle persone che per anni hanno creduto in noi - sostiene l’ex sindaco -. È questo il punto decisivo: occuparsi della comunità, affrontare i problemi, proporre soluzioni ma sempre con lo sguardo a loro e non a noi, noi partito, noi classe dirigente". Carancini sottolinea un passaggio nel documento: "La proposta di assumersi la responsabilità di far ripartire la scintilla tra i nostri valori, e dunque la nostra politica, con le nostre comunità, con i cittadini. Un atto di coraggio non scontato, una rivoluzione gentile che ha però bisogno della lealtà e della voglia di investire del gruppo dirigente costituito dai segretari provinciali, degli eletti del Pd e del commissario Alberto Losacco. Sono convinto che tutti insieme, soprattutto chi ha oggi maggiore esperienza, autorevolezza e peso politico nel partito, debba lasciare strada, accompagnare senza pretese o primazie. Affidare le chiavi al documento-guida del gruppo Giovani democratici delle Marche vuol dire riappropriarsi dell’occasione di ricostruire il partito. Si dirà: manca il nome del candidato o della candidata. È vero, ma per fortuna oggi è così,questa è una condizione positiva, che ci misura sui contenuti politici piuttosto che su lotte di potere interno. Diamo pensiero, voce e tempo ai nostri giovani. E insieme ne uscirà un partito migliore".