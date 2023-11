"Carancini strumentalizza anche i bambini cardiopatici"

"Pur di garantirsi un’uscita sui giornali il consigliere regionale Romano Carancini arriva a strumentalizzare anche i bambini". È la dura replica di Pierpaolo Borroni, vice capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, alle critiche rivolte dal consigliere Partito democratico alla maggioranza di centrodestra che ha bocciato una mozione volta a promuovere l’istituzione di una rete sanitaria per i bambini affetti da cardiopatie congenite. Carancini aveva proposto di "mettere a disposizione dei bambini affetti da cardiopatologie congenite la fondamentale prestazione dell’holter pediatrico, non solo principalmente nel centro di eccellenza di Torrette".

"Ciò che è avvenuto nella seduta del consiglio regionale del 13 novembre scorso è fortunatamente immortalato dalle registrazioni – afferma il civitanovese Borroni –. E quando si è arrivati a discutere della mozione tesa a mettere a disposizione dei bambini affetti da cardio-patologie congenite l’holter pediatrico in modo diffuso e capillare sul territorio, dai banchi della maggioranza si è invitato il consigliere Carancini a rinviare di una settimana la discussione e relativa votazione della mozione al fine di completarla, integrarla e renderla effettiva, andando incontro alle esigenze dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Da Carancini – prosegue il consigliere di Fratelli d’Italia –, invece, un fermo no. Perché? Perché se le sue intenzioni sono quelle asserite e cioè di risolvere i problemi, si è fieramente opposto?".

Secondo Borroni, è lecito pensare che Carancini abbia cercato solo la ribalta personale. "Lo schiaffo ai piccoli pazienti e alle loro famiglie lo ha dato, sonoramente, proprio lui, incurante degli interessi degli altri e pensando solo al proprio tornaconto politico. Ma presto, quando anche questa problematica sarà affrontata e risolta dalla giunta Acquaroli, sarà ancora una volta smentito dai fatti. Al consigliere Carancini non resterà altro da fare che specchiarsi e raccontarsi l’ennesima bugia sul suo operato politico".