Carancini sulla sanità: "Riforma, mancano gli atti aziendali"

"Il Pd ha fatto errori in passato, ma ciò che è accaduto in questi quattro anni è uno scandalo. Sappiamo esattamente cosa ne sarà degli ospedali di Macerata, Camerino, Civitanova, San Severino?". Così il vicepresidente della commissione sanità in consiglio regionale, Romano Carancini, alla festa itinerante provinciale dell’Unità a San Severino. Tema dell’incontro, la sanità marchigiana e l’autonomia differenziata, insieme anche alla segretaria Spi-Cgil Macerata, Romina Maccari e al giornalista Mauro Grespini che ha moderato l’incontro. "Oggi il problema più grande è quello delle liste di attesa – ha affermato Maccari – e la mancanza di personale. Sono stati fatti concorsi poco appetibili per medici e infermieri. Non c’è una ricetta magica per risolvere il problema ma di sicuro si potrebbe partire dall’applicare le leggi che ci sono. È stato smantellato un sistema senza dare l’alternativa". Carancini ha ricordato i tagli apportati dal governo Meloni alla sanità e poi ha analizzato alcune storture della gestione regionale: "L’idea di Acquaroli e Saltamartini era quella di cancellare l’Asur e creare le aziende provinciali. La loro riforma è entrata in vigore il primo gennaio 2023 ma ad oggi non è ancora attuata perché mancano gli atti aziendali dei dirigenti delle cinque province per programmare tutta l’organizzazione". Ha poi aggiunto: "Saltamartini aveva 12 milioni del 2022 per abbattere le liste di attesa ma non li ha spesi. Per me è inaccettabile, è una umiliazione nei confronti dei cittadini".

Gaia Gennaretti