"Carassai manca di rispetto alla Civitanovese. Così nasconde le responsabilità del Comune"

"Darci le colpe significa nascondere le proprie responsabilità. Abbiamo già finanziato interventi straordinari, nonostante non ci sia ancora la convenzione". Così il patron della Civitanovese Mauro Profili nel replicare all’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai che, in merito alla polemica sul cattivo stato del Polisportivo, aveva parlato di "pessima" cura dell’impianto da parte della stessa società, menzionando le "porte sfondate" e le "mensole staccate". "Le esternazioni dell’assessore Carassai – replica il presidente rossoblù in occasione di un punto stampa tenutosi nella sede societaria – ci amareggiano e ci offendono profondamente. Addossare la colpa di una manutenzione approssimativa alla Civitanovese è un modo maldestro di nascondere le proprie responsabilità e i mancati interventi che la struttura richiederebbe". Fu lo stesso sodalizio rivierasco, nel 2021, ad aggiudicarsi la gestione dell’impianto, in quanto unico partecipante al bando pubblico, ma "di fatto oggi il provvedimento non è stato regolarizzato perché il Comune, più volte sollecitato, non ha prodotto la documentazione attestante lo stato di conformità degli impianti ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro, come richiesto della nuova normativa. Pertanto, la società non è ancora messa in condizione di assumere la gestione del Polisportivo". Il massimo dirigente del club mostra poi le corrispondenze con i vari uffici comunali, avvenute tra il 2021 e oggi, nonché i verbali di accertamento dello stato dei luoghi dello stadio. Tra questi, vi è un sopralluogo del dieci ottobre 2002, dove i tecnici comunali descrivono minuziosamente i vari disagi dell’impianto. "Nonostante tutto – aggiunge – non ci siamo mai tirati indietro in ogni forma di collaborazione provvedendo con risorse proprie ad interventi straordinari". Secondo la convenzione, Palazzo Sforza paga alla Civitanovese circa 259.000 euro per nove anni, cioè poco meno di 29.000 euro l’anno, "ma da quei soldi bisogna detrarre cinquemila euro per il canone di utilizzo e altrettanti per l’assicurazione. Solo le due opere di semina da noi realizzate costano migliaia di euro". "Sorprende – aggiunge poi – che l’assessore Carassai, ben noto appassionato podista che frequenta regolarmente l’area, non abbia notato il malfunzionamento degli impianti di illuminazione dell’Antistadio, gli infissi cadenti degli spogliatoi, i portoncini degli stessi (che hanno 65 anni), la porta carraia principale e la porta dello spogliatoio dell’atletica leggera sfondate". Ma c’è di più. "Il settore giovanile, con oltre trecento ragazzi, è costretto a utilizzare altri campi, come Risorgimento e Fontespina", fa poi presente Profili. "Auspichiamo – conclude – che il sindaco mantenga l’impegno assunto in Consiglio e confidiamo nell’assessore allo sport Claudio Morresi, che non ha mai fatto mancare la sua vicinanza ai nostri colori. Solo loro i nostri interlocutori, non altri. Infine, non accettiamo che la Civitanovese venga strumentalizzata a fini politici".