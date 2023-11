Carburante solo self service. Interpellanza di Consalvi:: "Situazione molto grave"

Il problema era già noto, ma mancando ora l’incaricato è diventato di stretta e pressante attualità. Si tratta del parziale funzionamento dell’unico distributore di carburanti in attività nel centro di Cingoli. E sull’argomento il consigliere comunale Raffaele Consalvi (nella foto) capogruppo di "Uniti per Cingoli" all’opposizione in Comune ha inviato al sindaco Michele Vittori un’interpellanza chiedendo che venga inserita nell’ordine del giorno della prossima seduta dell’assise municipale.

"Con la recente chiusura dell’unico distributore di carburanti presente nel capoluogo, si è venuta a creare – ha rilevato Consalvi – una situazione estremamente critica per i cittadini e di immagine dal punto di vista turistico".

"Una chiusura – ha evidenziato lo stesso – in parte attenuata dal funzionamento del self service". Effettuare il rifornimento di carburante tramite l’apparecchio automatico è semplice ma, specie in avverse condizioni meteo, non proprio facile per tante persone. Dunque con l’interpellanza Consalvi ha chiesto di "sapere se nel frattempo il Comune ha preso contatti con le varie compagine di carburanti, per capire se sono interessate ad installare un impianto nel capoluogo" e "se il Comune ha individuato un’area o più aree dove poter collocare un eventuale impianto".

Gianfilippo Centanni