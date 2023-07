"Carcere a Camerino, Saltamartini non è chiaro"

"Saltamartini gira intorno alle parole e non prende una posizione netta sul carcere a Camerino". Il consigliere Pd Romano Carancini attacca il vice presidente della Regione sulla questione, oggetto di una interrogazione consiliare. "Se fossi un cittadino di Camerino le parole dell’assessore non mi rassicurerebbero. Di fronte alla richiesta di quale sia la posizione della giunta rispetto alla realizzazione di un nuovo istituto nel comune camerte, passi la sottolineatura della responsabilità in materia del Governo nazionale, ma stride la mal utilizzata astuzia politica del navigato Saltamartini. È giusto che i cittadini sappiano cosa pensa la Regione sulla ricostruzione del carcere a Morro, come è giusto che il consiglio regionale sia messo a conoscenza di quali siano le iniziative che il Governo e il ministero della giustizia intendono mettere in campo". Di recente, la deputata Dem Irene Manzi ha sollevato in Parlamento la questione, e il ministro Nordio ha risposto, come riportato da Carancini, "che il circondario di Macerata non dispone di una casa circondariale che dovrebbe avere sede nel capoluogo. Dichiarazioni che Saltamartini finge di non sapere, ma che preoccupano. Che significa? Camerino sarà privata di un percorso già avviato di ricostruzione e di recupero sociale, visto anche il contributo economico che il carcere apporta sia in termini di personale che di familiari che visitano i detenuti, a favore di una nuova struttura a Macerata? Andrebbe ricordato al ministro e al governo regionale che ci sono carceri anche in comuni non capoluogo. Non basta dunque che l’assessore Saltamartini affermi di condividere le esigenze del territorio di Camerino e che vedrà, quando ci sarà modo, di intercedere con il Governo per raggiungere l’obiettivo. La Regione, nel solco della sbandierata filiera istituzionale, deve battersi per ricostruire il carcere a Camerino e far sentire alta la sua voce con il Governo. Insomma il contrario di ciò che Saltamartini ha fatto in aula. Ma in fondo proprio l’assessore non sorprende più di tanto. Egli infatti, responsabile della sanità marchigiana, ha bocciato con ostinazione e senza ragione i tanti emendamenti e mozioni che ho presentato affinché l’università di Camerino (e quella di Urbino), oggi al primo posto tra gli atenei fino a 10mila iscritti, fosse inserita nel sistema delle aziende sanitario-ospedaliere della regione. Insomma, le vicende della ricostruzione del carcere di Camerino, cosi come delle Università di Camerino e Urbino nel sistema sanitario, sono la più chiara dimostrazione della distanza tra le parole dei "parolai" e i fatti basati sul vero impegno per raggiungere gli obiettivi".