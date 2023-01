"Carcere, Macerata scelta logica Non decidiamo né io né i sindaci"

"Né il garante, né un sindaco possono disporre in merito alla costruzione di un carcere, noi possiamo solo proporre. E la nostra proposta era di farlo vicino a Macerata". Contattato dal Carlino, l’avvocato Giancarlo Giulianelli, garante regionale per i diritti, ribatte ad alcune critiche mosse in questi giorni di fronte alla prospettiva di avere un istituto a Piediripa o non lontano da lì. "A Macerata ci sono tribunale, corte d’assise e ufficio di sorveglianza, competente quest’ultimo anche su Fermo e Ascoli. Avere il carcere qui è una scelta logica, come sa qualsiasi avvocato che lavori con i detenuti, come sanno i magistrati. A Camerino poi prima del terremoto c’era una casa circondariale per, massimo, 50 uomini e dieci donne, non c’era di sicuro una struttura da 450 posti. Non si può dire che prima Camerino vivesse con il carcere o che ora può essere ripopolata con il carcere, mi sembra una logica settecentesca". "Io posso fare da promotore, dialogare con i sindaci. Alcuni in provincia mi hanno contattato, perché interessati. Altri, come Parcaroli, si sono detti favorevoli. Il ministero per altro cerca terreni demaniali. Ci stiamo relazionando per trovare la soluzione migliore, ma nessuno di noi può decidere". Impossibile, spiega il garante, che a Camerino si realizzi una struttura per 450 posti, "anche perché tutta la popolazione penitenziaria delle Marche è di 850 persone. Ci sarebbero grosse difficoltà logistiche. Se il progetto di dieci anni fa fosse andato avanti, ce lo saremmo dovuti tenere, ma così non è stato, si riparte da zero e chi per lavoro frequenta le carceri non può non ritenere più funzionale averlo vicino Macerata". Nessuna possibilità per Camerino? "Al massimo, si potrebbe pensare a un istituto a bassa sorveglianza, come il Barcaglione, per 30-40 posti".

Paola Pagnanelli