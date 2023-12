Card studenti per l’accesso illimitato a museo, Sferisterio e torre civica

A partire da gennaio verrà introdotta una speciale "Mc card scuole" dedicata agli studenti delle secondarie di primo e secondo grado di Macerata e agli studenti iscritti all’Università e all’Accademia di Belle Arti. A loro, infatti, sarà riservata la possibilità di acquistare una card nominale che permetterà l’accesso illimitato per dodici mesi ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi (collezioni, Museo della Carrozza, mostre temporanee), allo Sferisterio e alla torre civica. Una volta sottoscritta la card, del valore di 8 euro, lo studente potrà accedere alle tre sedi museali, gratuitamente e tutte le volte che lo desidererà, sia in compagnia della propria classe sia in autonomia. L’obiettivo è quello di incentivare le scolaresche e i singoli ragazzi a frequentare il museo più volte nel corso dell’anno, avviando progetti continuativi di "Scuola al museo" e partecipando alle proposte culturali in programma. "Un nuovo passo di avvicinamento – spiega l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta – verso il mondo dei giovani nel tentativo di costruire sempre più e sempre meglio nuovi servizi a loro offerti per fruire del patrimonio artistico della città. Proviamo a stimolare così la curiosità e la consapevolezza di vivere in una città ricca di storia e cultura. Un dovere instaurare dei rapporti tra formazione e musei, con l’augurio che sarà solo l’inizio di una nuova offerta dedicata alle scuole e agli Istituti di formazione mediando tra le varie esigenze di gestione e la volontà di accogliere e ampliare l’offerta culturale cittadina". Per tutte le info è possibile contattare Sistema Museo all’indirizzo macerata@sistemamuseo.it.