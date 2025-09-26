Cardinale madrina al museo: "Era disponibile e gentile"

"Claudia Cardinale è stata madrina del nostro museo. E nonostante fosse una celebrità mondiale, si rivelò davvero alla mano nei suoi tre giorni montecosaresi". È il racconto di Paolo Marinozzi, proprietario del Museo Cinema a Pennello di Montecosaro, a margine della scomparsa della nota attrice e icona del cinema, deceduta nella serata di martedì in Francia.

La mostra, un punto di riferimento per la grafica pubblicitaria cinematografica, dispone di una sala intitolata proprio a Claudia Cardinale. Vi sono esposti i bozzetti originali dai quali venivano stampati i manifesti dei film in cui ha preso parte l’attrice vincitrice di cinque David di Donatello, come "Il Gattopardo", "La pantera rosa" o "Il giorno della civetta". Cardinale partecipò al taglio del nastro, il 25 giugno del 2011, e rimase a Montecosaro per altri due giorni, alloggiando all’hotel "La luma".

"Il contatto – racconta Marinozzi – avvenne tramite Catherine Spaak, che venne qui nel 2005, quando ancora eravamo Centro del collezionismo. Cardinale accettò l’invito, entusiasta del fatto che avremmo ospitato i bozzetti originali dei suoi film. Infatti, chiese di rimanere un’ora da sola per poterli ammirare e, mentre lo faceva, ne ripeteva le scene. Una volta concluso il tour, una folla la attendeva all’esterno e lei non si negò nemmeno a una foto o un autografo, ridendo e scherzando con tutti i fan. Così faceva anche quando camminava per il paese, sempre disponibile e gentile con tutti, nonostante la sua celebrità. Ricordo, inoltre, che fumava molto. Abbiamo conservato il suo ultimo pacchetto fumato qui".

Nella ricca collezione di Cinema a Pennello, ecco un disegno di "C’era una volta il west", la storica pellicola di Sergio Leone in cui recitò proprio Cardinale. L’opera è stata realizzata da Rodolfo Gasparri, originario di Castalfidardo e padre del noto attore Franco. Anche a loro è dedicata una sala del museo.

Francesco Rossetti