Cardinali al top tra i prof nel mondo: "Tante le sfide da affrontare"

MONTELUPONE

Silvio Cardinali, di Montelupone e docente di Marketing e Sales management all’Università Politecnica delle Marche, è stato confermato alla vicepresidenza dell’Academy for Global Business Research and Practices, un’associazione che riunisce docenti universitari, ricercatori e manager da oltre 30 nazioni impegnati promuovere la ricerca accademica e lo sviluppo della cooperazione fra le università di tutto il mondo. "Accolgo con piacere la conferma da parte dei colleghi che rappresentano prestigiose Università internazionali – ha detto Cardinali (nella foto) – il percorso fatto fino ad ora ha permesso di contribuire alla ricerca internazionale e all’integrazione di sistemi universitari diversi, ma che possono lavorare efficacemente per migliorare la ricerca e la didattica universitaria. Le prossime sfide saranno quelle di riportare il convegno annuale in Europa e magari in Italia dove manca da oltre 10 anni quando l’Università Politecnica della Marche è stata la sede che ha ospitato il convegno". La conferma di Cardinali è arrivata nel corso della 18esima conferenza internazionale dell’Agbrp che si è tenuta a Singapore, in cui sono stati trattati temi di attualità come l’innovazione sostenibile fra istanze dei paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo. Sono intervenuti rappresentati delle istituzioni come il professor Cheong Koon Hean, Non-Resident Ambassador in Finlandia e Lee Kuan Yew responsabile del Centre for Innovative cites a Singapore.