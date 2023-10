Cardinali incontra Tesei

"Nel palazzo sede della giunta regionale, ho avuto la gioia d’incontrare la carissima amica Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria. Le nostre storie sono diverse, apparteniamo a partiti diversi, ma insieme camminiamo sulla strada della Fraternità Universale (che non ammette distinzioni), tracciata da Chiara Lubich". Lo ha detto Stefano Cardinali, presidente delle Città della Fraternità, che riunisce 150 Comuni italiani. "Tra noi due c’è un’amicizia fraterna nata e cresciuta all’interno dell’associazione Città per la Fraternità. Durante l’incontro, abbiamo parlato molto di "Bene comune" e abbiamo rafforzato dei concetti che riteniamo essenziali per chi fa politica: la ricerca continua del bene comune del popolo, che deve stare al di sopra di ogni interesse. La fraternità, come proposta politica ­ non può rimanere teoria astratta o qualcosa di ingenuo e di superfluo".

Ennio Ercoli