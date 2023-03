Cardinali: la vera accoglienza è possibile

Si è svolta a Pompei la 13ª edizione del Premio Chiara Lubich. Sono stati premiati enti, associazioni, città, singoli cittadini che nel corso dell’anno si sono distinti per azioni concrete a favore dell’accoglienza, della solidarietà, del dialogo e della cultura della pace. L’associazione nazionale “Città per la fraternità” di cui Stefano Cardinali, ex sindaco di Montecosaro, è presidente, ha patrocinato l’iniziativa. "Le esperienze che abbiamo ascoltato a Pompei - dice Cardinali - ci dicono chiaramente che una fraterna accoglienza e una pacifica convivenza, sono possibili. Dipende da noi".