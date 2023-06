Cardinali ospite a Vedano Olona

Continua il lavoro di Stefano Cardinali (già sindaco di Montecosaro) nel ruolo di presidente dell’Associazione "Città per la Fraternità". Ha partecipato alla seduta del Consiglio Comunale di Vedano Olona, in provincia di Varese. "Ringrazio di cuore il dindaco Cristiano Citterio e gli amministratori per avermi invitato alla seduta del Consiglio. Anche Vedano Olona, con voto unanime, ha deciso di diventare il luogo per eccellenza della Fraternità. I cardini sono: il servizio disinteressato alla comunità, l’impegno all’ascolto dell’altro, l’impegno ad accogliere le idee altrui, una apertura alla partecipazione dei cittadini.

Ennio Ercoli