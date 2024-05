Cardinali presenta la sua lista

"Un grande parco all’Annunziata, la riqualificazione del campo Mariotti, il consolidamento sismico del palazzo comunale, il nuovo parcheggio alla scuola Ricci e l’ampliamento del cimitero". Queste le idee messo a punto nel programma elettorale di "Montecosaro Progetto comune", lista civica che compone l’attuale maggioranza cittadina e che si presenterà alle amministrative, l’8 e il 9 giugno, sotto la candidatura a primo cittadino di Lorella Cardinali, attuale vicesindaco e assessore all’istruzione, dopo l’addio di Malaisi. Dopo alcuni incontri con i cittadini, alcuni giorni fa la lista si è riunita al ristorante Il mulino, per definire le proposte e ufficializzare la lista dei candidati alla carica di consigliere. Il programma va nel segno della continuità e tra i progetti vede la ristrutturazione del Complesso agostiniano, con un finanziamento ottenuto di 4,5 milioni di euro, un grande parco attorno all’Annunziata con "percorsi a piedi e in bicicletta, strutture ricettive e ricreative rispettose dell’ambiente", l’aumento degli spazi per i più piccoli, un’area di sgambamento per cani, il rifacimento degli asfalti, l’ampliamento del cimitero e la riqualificazione del campo Mariotti per ospitare le gare delle squadre del settore giovanile. Una lista di 12 nomi sosterrà Cardinali: tra i big, gli assessori uscenti Stefania Lufrano, Filippo D’Alterio e Marco Cingolani, oltre ai consiglieri Roberto Martinelli, Alice Romagnoli e Francesca Borroni. Tra le new entry Stefania Pierangeli, Massimiliano Moretti, Luna Polverini, Amedeo Giusepponi, Anastasia Del Monte e Marino Sorichetti.