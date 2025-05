Cardini a Corridonia: "Non sono carnevaliano, ma amo chi ha coraggio"

Grande partecipazione per la conferenza, organizzata dal Centro studi San Claudio al Chienti, dello storico Franco Cardini, il quale ha analizzato il "Capitulare de Villis", legge che disciplina le proprietà di Carlo Magno e della sua famiglia. "Cardini nel suo prologo ha ammesso di essere stato sconsigliato di venire a San Claudio – spiega Piero Giustozzi del Centro studi – probabilmente da intellettuali e pseudo tali". "Non sono carnevaliano – ha affermato Cardini – ma amo tutte le persone che hanno idee e coraggio di imbarcarsi in imprese per sostenerle". "La sua presenza è stato un omaggio a Giovanni Carnevale definito studioso dalla poliedrica formazione – precisa Giustozzi – Cardini ha ammesso che il corpo di Carlo Magno non è stato trovato. Per la verità nemmeno quello di Ottone III sepolto davanti all’altare della cappella di Aquisgrana. Occorre rilevare che dagli scavi sotto la cappella palatina di Aachen non è stato rinvenuto alcun reperto carolingio. La valorizzazione della chiesa di San Claudio, sul cui territorio insisteva la città romana di Pausula sede di una delle prime comunità cristiane d’Occidente e diocesi con un proprio vescovo, di fatto grava su iniziative private. Il Centro studi non ha ricevuto alcun contributo. La passata presidenza della fondazione Carima ce ne aveva assicurato uno che la nuova invece ha rifiutato. Assicuriamo che le tesi di Carnevale non sono false o tendenziose, come ha riconosciuto anche Cardini".