Cardiologia all’avanguardia. Angina, terapia innovativa

Si chiama "Reducer" la terapia innovativa per il trattamento dell’angina refrattaria eseguita nella Cardiologia interventistica dell’ospedale di Macerata, diretta dal dottor Francesco Pellone. E’ la prima volta che accade nelle Marche, a ulteriore dimostrazione della elevata qualità dei nostri professionisti della sanità. "La nuova procedura – spiega Pellone - consiste nell’utilizzo di uno stent di metallo a forma di clessidra, progettato in modo da determinare un restringimento controllato del seno coronarico e per incrementarne la pressione a monte. Dopo che questo è stato impiantato, il paziente riscontra una riduzione degli episodi di dolore toracico ricorrenti".

Sono già numerosi, infatti, gli studi di carattere internazionale che hanno dimostrato come il Reducer migliori in modo significativo la perfusione miocardica, i sintomi di angina pectoris e, di conseguenza, la qualità della vita dei pazienti. L’impianto di questo particolare stent è stato eseguito su un paziente di ottanta anni, preventivamente selezionato, affetto da angina refrattaria conseguente a cardiopatia ischemica, inizialmente trattata con multiple angioplastiche coronariche e, poi, attraverso un bypass aorto - coronarico e terapia medica ottimizzata.

La realizzazione di questo innovativo intervento è stata frutto di un lavoro di una squadra composta dall’équipe di Cardiologia interventistica, guidata dal dottor Pellone, presenti anche Domenico Sicolo, direttore facente funzioni del Dipartimento Emergenza - Urgenza, e Mario Luzi, direttore dell’Unità operativa di Cardiologia dell’ospedale di Macerata. Decisiva la preziosa collaborazione del dottor Carlo Penzo, dirigente cardiologo dell’azienda ospedaliera universitaria di Ferrara.

"L’utilizzo di questa nuova procedura, nell’ambito delle tecniche già adottate – evidenzia con evidente soddisfazione Marco Ricci, direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale n.3 - qualifica ulteriormente il livello di prestazioni erogate dalla Cardiologia interventistica dell’ospedale di Macerata e permette all’Unità operativa della nostra Ast di diventare un punto di riferimento per tutti i pazienti affetti da cardiopatia ischemica".