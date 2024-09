Career day, iscrizioni per le aziende

Unimc invita tutte le aziende, studi professionali, enti e associazioni a partecipare al Career Day 2024, l’evento dedicato all’incontro tra il mondo del lavoro e i laureandi, laureati e dottori di ricerca dell’Ateneo. L’edizione di quest’annoè in programma il 15 ottobre e si terrà in presenza negli spazi del Matt Coworking in via Panfilo 15, in collaborazione con il Comune.

"Il Career Day - spiega l’ateneo - rappresenta un’importante opportunità per le aziende per entrare in contatto diretto con giovani talenti, neolaureati e neolaureate desiderosi di intraprendere il proprio percorso professionale. Le aziende partecipanti avranno a disposizione un desk dedicato per presentare la propria realtà, raccogliere curricula, condurre colloqui individuali e individuare candidati per posizioni aperte, stage o percorsi formativi".

Le iscrizioni per le aziende interessate chiuderanno mercoledì 25 settembre alle 16. Saranno ammesse all’evento le prime 65 realtà che formalizzeranno l’iscrizione. Per maggiori informazioni e per procedere con la registrazione, le aziende possono visitare il sito dell’Università di Macerata nella sezione dedicata al Career Day, www.unimc.it/careerday.

"L’edizione 2024 è un’occasione unica per rafforzare il collegamento tra l’Ateneo e il tessuto imprenditoriale locale, sfruttando l’ambiente innovativo e dinamico del Matt Coworking. L’evento favorisce il networking tra aziende, studenti e neolaureati, promuovendo lo sviluppo di sinergie e opportunità professionali", sottolinea l’università in una nota.