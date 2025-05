Career day, le imprese entrano in ateneo

L’Università di Macerata si afferma tra le realtà più attente all’orientamento post laurea. A riportare il dato è stato, al Career day, Fabrizio D’Aniello, docente di Pedagogia generale e sociale e referente per il placement del dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, intervenuto insieme ai colleghi Michela Soverchia, Andrea Cegolon, Cristiana Turini e Roberto Acquaroli. Un riconoscimento che valorizza un approccio strutturato e innovativo, capace di coniugare la tradizione umanistica con le esigenze del mondo produttivo. "Far entrare le aziende in università – ha dichiarato il rettore John McCourt – significa costruire un dialogo autentico e concreto tra il mondo accademico e quello del lavoro, conoscere da vicino le esigenze del nostro tessuto produttivo e valorizzare le competenze dei nostri laureati". "La valenza formativa di questa giornata è indiscutibile – ha sottolineato Laura Marchegiani, delegata al placement –, alcune carriere iniziate con un colloquio informale qui si sono trasformate in occupazioni stabili. Il Career day è un’esperienza importante anche sul piano delle competenze trasversali". Sono intervenuti anche i docenti Gigliola Paviotti, referente per apprendimento permanente, formazione e impresa, Fabio Marchetti, delegato UniCam ai rapporti con le imprese e spinoff, e Elena Cedrola, direttrice del dipartimento di economia e diritto.