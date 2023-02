Caregiver familiare, ecco il bando

È uscito l’avviso pubblico per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del "caregiver familiare". L’intervento, posto in essere dalla Regione, persegue l’obiettivo di attivare eo potenziare sul territorio il valore sociale del caregiver (assistente) e ad offrire a questa figura un supporto nell’attività di cura e di assistenza del proprio familiare. Tra i requisiti, c’è che la persona assistita deve essere in possesso del riconoscimento della disabilità gravissima attestata dalla Commissione sanitaria territorialmente competente, e deve essere residente in uno dei Comuni dell’Ats 16.

La domanda dovrà pervenire tramite pec a [email protected] o inviate per posta con raccomandata e ricevuta di ritorno o consegnate a mano (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13), alla sede dell’ente capofila dell’Ats 16 unione montana dei Monti Azzurri di San Ginesio, ufficio servizi sociali, entro e non oltre il 6 marzo.