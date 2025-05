Carenza di medici e infermieri: "La riforma creata dall’Ast non ha migliorato i servizi offerti"

"Nelle Marche mancano 1.300 infermieri, 560 medici di cui 200 di medicina generale, 800 operatori sociosanitari e 70 tecnici di radiologia. La destra non ammette il fallimento". Alleanza verdi e sinistra dà i numeri della sanità regionale ed evidenzia che "la riforma sanitaria che ha creato le Ast non solo non ha migliorato nessun servizio al cittadino, ma ha fatto moltiplicare i centri di costo e visto che la coperta è corta questo ha portato le Marche ad una spesa pro-capite per la sanità pari a 638 euro contro una media nazionale di 730 euro con conseguente peggioramento dei livelli essenziali di assistenza".

Viene poi evidenziata "la cronica carenza di medici pediatri e del pronto soccorso – sottolinea il portavoce Sandro Bisonni –, dove i servizi vengono appaltati a medici esterni, che sono pagati molto di più di quelli interni. Il quadro è drammatico, il sistema sanitario pubblico è in agonia e non riesce a garantire prestazioni in tempi ragionevoli, con conseguente aumento della spesa sanitaria privata in Italia, che ha raggiunto quasi 46 miliardi di euro. È oramai noto - sottolinea Avs - che il 9,7% della popolazione marchigiana ha dichiarato di aver rinunciato a curarsi. Calano i servizi in termini di diagnosi, visite e analisi laboratoriali tanto da portare le Marche tra le ultime posizioni della classifica italiana. Prima non andava tutto bene e ora non va tutto male, ma quello che ogni marchigiano dovrebbe chiedersi è se dopo 5 anni di Acquaroli e Saltamartini la sanità pubblica nelle Marche sia migliorata o peggiorata e ricordarsi della risposta alle prossime elezioni".