Carenza di medici nell’Ast. Scattano altre assunzioni

Nuove assunzioni di personale da parte dell’Ast di Macerata. "Cerchiamo di fronteggiare la carenza di medici in vari reparti, anche con l’assunzione degli specializzandi, sulla base della programmazione economica del fabbisogno triennale 2023-2025", sottolinea il direttore generale Marco Ricci. Assunti a tempo indeterminato due dirigenti medici di Neurologia, Carlo Vico e Giovanna Pilurzi, mentre tramite mobilità esterna, sono stati assunti Livia Panichelli, medico di Emergenza-Urgenza proveniente dall’Ast di Ancona, Lara Lucidi, ortottista, e Antonio De Cesare, tecnico sanitario di Radiologia medica. Assunti invece a tempo determinato e orario ridotto tre ortopedici, gli specializzandi Valerio Tiburzi, Letizia Guerrini e Lucia Sciamanna, che trasformeranno il loro rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo il conseguimento del titolo di specializzazione. Tempo determinato e pieno, per un anno, per la psicologa Cristina Guardati, assegnata alla Unità operativa complessa di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, per realizzare progetti trasversali, svolti in collaborazione con i servizi del Dipartimento di prevenzione. Per assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie richieste e, quindi, garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (lea) è stato anche prorogato il contratto di lavoro a tempo determinato (in scadenza a fine mese) alla fisioterapista Pamela Piaggesi.

Pubblicati anche gli avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria per assunzione a tempo determinato di un dirigente amministrativo, e per l’assunzione a tempo determinato di dirigenti medici di farmacologia e tossicologia clinica. In entrambi i casi le domande vanno presentate entro domani.