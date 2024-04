Carenza di personale all’Ast 3. Prorogato un medico pensionato

C‘è sempre grande movimento nella sanità per cercare di coprire i buchi esistenti negli organici. Ovviamente anche ricorrendo a contratti di collaborazione con medici in pensione, uno dei quali, quello con il dottor Federico Tosi, 78 anni, in scadenza, è stato prorogato fino al 30 giugno prossimo. Scelta inevitabile per far fronte alle criticità derivanti dalla carenza di personale medico di Medicina legale, in particolare per l’effettuazione di visite necroscopiche.

Intanto è arrivato a compimento il concorso pubblico, in forma aggregata degli Enti del Servizio sanitario regionale delle Marche bandito lo scorso agosto, per assumere in tutta la regione 47 infermieri. Di questi 18 sono stati destinati all’Ast di Macerata che, sulla base della graduatoria, ha ora provveduto all’assunzione a tempo indeterminato. In questi giorni, invece, sono stati banditi altri due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato, di cinque posti di dirigente medico di Nefrologia e un posto di dirigente medico di Direzione medica di presidio ospedaliero (in precedenza occupato da Carlo Di Falco, passato alla sanità abruzzese). In attesa del concorso per la copertura a tempo indeterminato, sono state assunti a tempo determinato, per dodici mesi, su posto vacante in organico, due tecnici sanitari di laboratorio biomedico, mentre è stato conferimento l’incarico quinquennale per la direzione della farmacia ospedaliera alla dottoressa Grazia Mingolla, prima classificata nella selezione espletata.

Incarichi rinnovati, dopo apposita valutazione positiva, per diversi direttori di struttura complessa (primari): Mauro Pelagalli, per Ginecologia ed Ostetricia Macerata, fino al 31 dicembre 2027, Francesca Capoccetti per la Medicina nucleare e Lucilla Servi per Urologia a Macerata fino al 31 gennaio 2028; Giuseppe Feliciangeli, per il Servizio di endoscopia digestiva, fino al 15 maggio 2028; Angelo Camillo Oscar Santoferrara per la Nefrodialisi di Civitanova, fino al 30 giugno 2028; Mario Graziano De Rosa per le Dipendenze patologiche di Civitanova, Massimo Giannini per la Radioterapia e Mario Luzi per la Cardiologia di Macerata fino al 31 agosto 2028; Franca Laici, per Isp – Prevenzione malattie infettive e cronico–degenerative fino al 31 dicembre 2028.