Carenza di personale nella sanità. Altre due assunzioni nell’Ast 3

Assunzioni e concorsi per coprire i vuoti in organico. L’Ast di Macerata sta cercando di far fronte ad una situazione complessa, condizionata dalla carenza di medici e dalla reale disponibilità delle risorse. A comunicare le ultime assunzioni è lo stesso assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini. "Sono stati assunti a tempo indeterminato un dirigente medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica e un tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Nello stesso tempo sono stati indetti due concorsi pubblici, sempre per posti a tempo indeterminato, di un dirigente medico di Organizzazione dei servizi sanitari di base e di un dirigente medico di Radiodiagnostica". Le modalità di presentazione della domanda e la scadenza dei termini, sottolinea l’Ast, saranno specificate nel bando. "Inoltre – spiega Saltamartini – è stato indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per formare una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di dirigenti medici di Medicina Legale". Saranno ammessi anche i medici in formazione specialistica iscritti al penultimo e ultimo anno del corso di studi, per i quali verrà formulata una apposita graduatoria: l’assunzione sarà infatti subordinata al conseguimento del titolo e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specializzati alla scadenza del bando. Nello stesso tempo altri concorsi banditi in precedenza sono giunti a conclusione. Uno è quello relativo ad un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di Oncologia, che ha registrato 12 idonei, tre specializzati e nove specializzandi (medici regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica nella disciplina oggetto del concorso). Un secondo concorso giunto al termine è quello riguardante due posti a tempo indeterminato di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione: ne sarà, però, coperto uno solo, visto che c’è un solo candidato idoneo. Una situazione che non stupisce, visto che nella generale carenza di medici, gli anestesisti rianimatori sono una delle figure più rare. Sono invece 25, dieci specializzati e quindici specializzandi i candidati ammessi a sostenere il colloquio per un posto a tempo pieno e indeterminato di dirigente medico in Oftalmologia. In quest’ultimo caso, come si vede, il gruppo dei partecipanti è piuttosto consistente, e l’elevato numero degli specializzandi sta lì a testimoniare come le giovani generazioni si orientino soprattutto verso certe discipline, mentre altre, a partire dalla emergenza-urgenza e dalla Pediatria, restano spesso senza candidati. L’effetto conseguente è quello di ricorrere alle cooperative private per tamponare la situazione e garantire i livelli essenziali di assistenza, ma senza risolvere il problema. Una tendenza che, poi, spinge non pochi medici direttamente verso le strutture private, con ulteriori difficoltà per la sanità pubblica.