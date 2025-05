Carenze igieniche, i Nas multano due bar

Controlli dei carabinieri in due bar di Corridonia e Mogliano: accertate carenze igieniche e mancato rispetto delle norme. Per entrambi scattano la segnalazione all’Ast e le sanzioni.

Nei giorni scorsi la Compagnia dei carabinieri di Macerata ha svolto un ampio servizio, con l’obiettivo di intensificare l’attività di prevenzione e garantire maggiore sicurezza. L’operazione si è concretizzata in una serie di verifiche lungo le strade, negli esercizi pubblici e nei luoghi di aggregazione giovanile. I controlli, svolti dalle stazioni carabinieri e dal Nucleo operativo e radiomobile, in collaborazione con il Nucleo antisofisticazioni di Ancona, sono stati eseguiti con lo scopo di prevenire e reprimere i reati in genere e, in particolare, quelli contro il patrimonio, il traffico di stupefacenti e le violazioni al codice della strada. I militari di Corridonia e Mogliano e del Nas hanno controllato due bar situati nei rispettivi territori, elevando due sanzioni amministrative. Al primo esercizio è stata comminata una multa di mille euro per carenze dal punto di vista igienico e sanitario; al secondo locale, invece, è stata elevata una multa di 2mila euro per il mancato rispetto delle procedure Haccp relative alla sicurezza alimentare. Per entrambi i locali è scattata la segnalazione alla Ast di Macerata.

Sono stati anche effettuati posti di blocco sulle principali arterie stradali e controlli nelle vicinanze degli obiettivi ritenuti più a rischio. Sono state impiegate 7 pattuglie, che hanno controllato 53 persone, di cui 17 gravate da precedenti di polizia, alcuni lòocali. Sono stati anche controllati 11 soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi, per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte loro. Nel corso dei controlli sono state elevate due sanzioni amministrative, due contravvenzioni al codice della strada, effettuati il sequestro di un’automobile e il ritiro di una carta di circolazione.

Chiara Marinelli