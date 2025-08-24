Carenze igieniche in cucina e lavoratori spiati

Carenze igenico-sanitarie in cucina e lavoratori controllati a distanza con le telecamere. È quello che hanno trovato i carabinieri con un controllo in locali, chalet e ristoranti civitanovesi.

L’altra notte, su input del comando provinciale di Macerata, i carabinieri delle compagnie di Civitanova, Macerata e Tolentino, in collaborazione con i colleghi del Reparto operativo - Nucleo investigativo di Macerata, quelli del Nas di Ancona, del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata e del Nucleo carabinieri cinofili di Pesaro con il cane Bob, per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità, hanno effettuato un servizio di controllo a largo raggio.

In particolare, il piano, già in atto da qualche settimana, ha previsto un incremento delle pattuglie, sia in divisa che in borghese, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate dai turisti, ai luoghi di aggregazione e intrattenimento, al controllo degli esercizi pubblici per tutelare i lavoratori e contrastare i reati predatori e quelli connessi al traffico e uso di stupefacenti. Posti di controllo sulle principali arterie stradali e in particolare sul lungomare sud, per garantire la sicurezza stradale.

Diversi bar, ristoranti e chalet sono finiti al centro dei controlli. In particolare sul lungomare sud, in collaborazione con il Nas di Ancona e il Nil di Macerata, sono stati ispezionati due esercizi pubblici e ristoranti. Nel primo sono state riscontrate diverse violazioni penali e amministrative per la mancata installazione degli estintori e omessa revisione dell’unico che è stato trovato, previsti dal piano di emergenza, e la violazione sulla normativa riguardante lo statuto dei lavoratori. È stata, infatti, riscontrata la presenza di un impianto audiovisivo e altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, senza l’accordo collettivo stipulato con le rappresentanze sindacali. Per questo il gestore è stato denunciato. Per lui ammenda che va da 1.549 euro a 6.834,43 euro e l’obbligo di adempiere alle mancanze contestate entro il termine di dieci giorni. Sempre all’interno dello stesso ristorante, sono state accertate carenze igienico sanitarie e violazioni su sicurezza alimentare sulla lavorazione e conservazione degli alimenti, in cui si prospetta un pericolo di contaminazione. Per queste violazioni, sono state elevate sanzioni per 3mila euro ed è partita la segnalazione all’Ast di Macerata.

Nella seconda attività, sono state accertate violazioni per la mancata presentazione degli attestati di formazione dei lavoratori su rischio, danno, prevenzione, protezione e organizzazione e, anche in questo caso, perché c’erano un impianto audiovisivo e altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, senza autorizzazione. Per tali violazioni, anche in questo caso, oltre alla denuncia, al gestore del ristorante sono state comminate sanzioni che vanno da 1.549 euro a 6.388,23 euro, con l’obbligo di adempiere alle mancanze riscontrate entro sette giorni. Sempre nel corso delle attività, nelle vie del centro, è stato controllato un locale notturno, all’interno del quale, con l’ausilio del Nucleo carabinieri cinofili Pesaro e del cane Bob, sono stati controllati avventori e dipendenti. Due lavoratrici, di 26 e 38 anni, residenti fuori regione, sin da subito sono apparse agitate senza alcun particolare motivo. Il fiuto di Bob ha consentito di rinvenire nella disponibilità della 26enne circa un grammo di hashish e un grammo di cocaina, mentre la 38enne aveva circa un grammo di cocaina. Le due sono state segnalate alla Prefettura di Macerata per l’uso personale di stupefacenti.

Per il servizio sono state impiegate sei pattuglie, che hanno controllato trentacinque veicoli, cento persone, di cui quindici già note alle forze dell’ordine.

Chiara Marinelli