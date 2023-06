Carenze sanitarie in uno chalet, scatta la multa di settemila euro

Un 41enne del Fermano, in sella a una moto, è rimasto coinvolto in un incidente a Porto Recanati. Peccato che all’arrivo dei carabinieri sono emerse irregolarità a non finire: per prima cosa non aveva né la patente né l’assicurazione. Ma ancora peggio, quel mezzo risultava rubato lo scorso mese nell’Anconetano. Così, una volta portata in ospedale per le analisi, è venuto fuori che aveva assunto droga e alcol. Morale della favola: si è beccato una doppia denuncia per guida in stato di ebbrezza e per ricettazione, quanto alla moto è stata sequestrata. Sono i risultati dei controlli svolti venerdì sera dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, diretti dal capitano Massimo Amicucci, insieme ai Nas di Ancona e all’unità cinofila di Pesaro, lungo la costa del Maceratese. Grazie alla task force, è stato rintracciato e arrestato un 49enne albanese su cui pendeva un ordine di carcerazione della Procura. La Corte di Appello di Ancona lo aveva infatti condannato a una pena di oltre cinque anni per reati legati allo spaccio di droga, commessi nel Maceratese fra il 2019 e 2020. Subito dopo, è trasferito nel carcere di Fermo. Inoltre, i Nas hanno passato al setaccio un bar del centro a Potenza Picena e uno chalet sul lungomare nord di Civitanova. In entrambi i casi, i militari hanno riscontrate violazioni per gravi carenze igienico sanitarie, mancata esposizione allergeni e omessa applicazione protocolli haccp. Il tutto per una maxi multa da 7mila euro, più la conseguente segnalazione alla autorità sanitaria. Non solo: sono state ritirate le patenti e denunciate una 28enne romena di Civitanova e una 26enne del Fermano, trovate al volante dopo aver alzato troppo il gomito. Mentre una 52enne della provincia di Ferrara è stata fermata a Porto Recanati e denunciata perché aveva violato il foglio di via obbligatorio dalla città, per tre anni. Però non ha tradito nemmeno il fiuto del cane antidroga Bob. Un 18enne dell’Anconetano è stato sorpreso con due grammi di hashish in tasca, idem un 29enne potentino che aveva nel pacchetto di sigarette due dosi, sempre di hashish. Invece un 24enne loretano, dopo tentato di seminare in auto i carabinieri sulla Statale, è stato raggiunto e trovato con una piccola dose di eroina. In tutti e tre i casi, la droga è stata sequestrata e le patenti ritirate. Alla fine, sono stati controllati 60 veicoli, identificare 110 persone, elevate 20 multe per violazione al codice della strada e sottoposte a fermo amministrativo due auto.