"Cari sindaci, ora più che mai serve unità e responsabilità"

ome tutti fino ad oggi si sono affannati a dichiarare, gli obiettivi comuni sono quelli del mantenimento dell’acqua come bene pubblico e della salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, è necessario che si faccia lo sforzo collettivo di superare divisioni, tatticismi, interessi particolari e mire personali, trasformando le discussioni collettive in reali momenti di avanzamento e non di difesa degli steccati oggi esistenti". Daniele Principi, Rocco Gravina e Sergio Crucianelli, rispettivamente segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil, insieme ai segretari di categoria Marco Bracalente, Giuliano Caracini e Manuel Broglia, hanno scritto una lettera aperta a tutti i sindaci, componenti dell’Assemblea d’ambito dell’Aato 3, invitandoli al "senso di responsabilità nei confronti dei cittadini del nostro territorio e dei lavoratori delle attuali aziende che gestiscono il servizio idrico integrato".

A giudizio dei sindacati, infatti, dopo l’assemblea dello scorso 28 dicembre, che ha rinviato al prossimo 31 gennaio ogni decisione sul percorso per arrivare ad un gestore unico, "sta emergendo un nuovo scontro tra i Comuni e tra le società di gestione esistenti, mentre è sempre più vicino il rischio dell’avvio della procedura di gara e della conseguente privatizzazione dell’acqua del nostro territorio". "Riteniamo – proseguono - sia ancora possibile governare il processo con la fusione delle stesse società e/o la costruzione di una nuova società unica pubblica. Vanno create le condizioni per proseguire con un nuovo contenitore - pubblico - che, oltre ad essere in linea con i dettami normativi, può preservare lo spirito delle attuali partecipate pubbliche minimizzando le conseguenze per i Comuni. In caso contrario si consegnerebbe il valore patrimoniale e valoriale storico delle stesse ad un gruppo privato che, come da naturale vocazione, orienterebbe la gestione dell’acqua al profitto, mettendo in secondo piano gli interessi dei cittadini e dei territori".

Cgil, Cisl e Uil si augurano che, a partire dalle riunioni in programma in questi giorni tra sindaci e Società fino ad arrivare alla prossima assemblea fissata per il 31 gennaio, "si possa arrivare finalmente, pwer il futuro del servizio idrico nel Maceratese, ad una proposta condivisa di fusione e/o costruzione di una nuova società pubblica che garantisca il mantenimento in house del Servizio idrico integrato salvaguardando i livelli occupazionali esistenti".

f. v.