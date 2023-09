Cari studenti, siate costruttori di libertà

Nazzareno Marconi*

Carissimi, vi giunga un sentito augurio di buon anno scolastico dai vescovi e da tutta la Chiesa delle Marche. Il mondo della scuola, in tutte le sue componenti, deve essere al centro dell’attenzione di tutta la comunità civile perché in esso si coltivano i semi del futuro e del bene. Nel messaggio per la Giornata della Pace 2022 Papa Francesco ha scritto: "Istruzione ed educazione sono le fondamenta di una società coesa, civile, in grado di generare speranza, ricchezza e progresso". Per questo, "investire sull’istruzione è la strada maestra che le conduce a occupare con profitto un giusto posto nel mondo del lavoro".

*Vescovo di Macerata