Carico radioattivo, furgone fermato

di Paola Pagnanelli

Un furgone carico di materiale radioattivo è stato fermato dagli agenti della Polizia stradale di Macerata. Il materiale era nascosto all’interno di un autocarro di nazionalità austriaca, condotto da un cittadino dell’est Europa. Il mezzo dovrà ora restare fermo per tre mesi e il camionista, oltre a essere stato denunciato, dovrà pagare seimila euro di multa.

La scoperta è stata fatta martedì mattina, nel corso di un servizio di controllo nei pressi del casello autostradale di Civitanova, disposto dal coordinamento della polizia stradale di Ancona. Il mezzo, proveniente da una struttura sanitaria fuori regione, era diretto in Austria dove il materiale avrebbe subito un processo di smaltimento e rigenerazione. Il carico è risultato del tutto privo dei titoli autorizzativi necessari per il materiale radioattivo, e quel viaggio era stato messo in atto in violazione sia delle norme internazionali sul trasporto merci sia delle prescrizioni previste per le merci pericolose Adr. Il conducente del furgone, a seguito delle domande specifiche poste dagli agenti, non è stato in grado di fornire adeguate giustificazioni sulla natura del carico.

L’autocarro dunque è stato sottoposto a un fermo amministrativo per la durata di tre mesi, mentre il conducente è stato denunciato alla procura di Macerata e sanzionato subito per varie violazioni amministrative: il totale delle multe ammonta a circa seimila euro. Il materiale radioattivo è stato affidato a un vettore regolarmente autorizzato al trasporto di tale tipo di sostanza, attraverso il quale potrà essere recapitato al legittimo destinatario.

I controlli delle pattuglie della Polstrada proseguiranno, soprattutto a ridosso dei caselli maceratesi della autostrada A14 per intercettare carichi di materiali pericolosi in viaggio senza le cautele previste dalla legge, a tutela della sicurezza di tutti gli utenti dell’importante via di comunicazione non solo per la nostra provincia ma per tutto l’asse viario stradale dell’Italia centrale.