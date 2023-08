Caritas e Sportello Europa a Civitanova: le opportunità per i giovani

Europa Giovani, seminario informativo promosso dalla Caritas diocesana in collaborazione con il Progetto Policoro e l’Ufficio Europa del comune di Civitanova, si svolgerà 7 settembre nella sala consiliare. L’iniziativa ha lo scopo di approfondire le opportunità che hanno i giovani laureati e laureandi, per confrontarsi con operatori ed esperti. Due gli interventi più attesi: quello di Valentina Secondini sulla rete Europe direct, sulle opportunità di tirocinio nelle istituzioni e le agenzie dell’Ue, e quello di Stefano Castagna, diretto a presentare il bando della Regione Marche e dedicato alle borse di ricerca per laureati, strumento che offre occasione di crescita professionale. Anche i tirocini all’interno delle istituzioni europee sono occasione importante per definire e rafforzare il proprio percorso formativo e professionale, acquisire nuove competenze e maturare maggiore consapevolezza della propria identità europea. L’incontro è gratuito. Per informazioni più dettagliate e per l’iscrizione, sono a disposizione Stefano Castagna (0734-229504 orario ufficio), [email protected]. Riferimenti: Lavinia Bianchi Ufficio Europa Civitanova Marche [email protected].